“Tuchel-Chelsea, Zakaria il motivo della rottura: cosa è successo”

LONDRA (Inghilterra) - Il Chelsea di Graham Potter, attualmente al 10° posto in Premier League, è chiamato alla rimonta soprattutto dopo la faraonica campagna acquisti da oltre 300 milioni di euro con ben 8 nuovi innesti, l'ultimo dei quali Enzo Fernandez. In attesa di capire come la squadra londinese reagirà, sono uscite le indiscrezioni sulla separazione proprio tra i Blues e Thomas Tuchel. L'allenatore tedesco fu esonerato il 7 settembre scorso dopo un burrascoso inizio di stagione e il Times ha recentemente svelato quale sarebbe stata la frattura insanabile che portò all'esonero.