Chelsea-Fulham 0-0: Fernandez e Mudryk deludono e Potter manca la vittoria

LONDRA - Allo Stamford Bridge il Chelsea impatta sul Fulham e il West London derby termina a reti inviolate. Con Enzo Fernandez subito titolare, Graham Potter scende in campo con il tridente pesante alle spalle di Havertz formato da Mudryk, Mount e Ziyech (sfumato il suo passaggio al Psg). Marco Silva risponde con Mitrovic unica punta, ancora non convocato l'ex granata Lukic. Il primo tempo si manifesta molto equilibrato con un'occasione per parte: il Fulham sfiora il vantaggio con Andreas Pereira al 25° fermato da un miracolo di Kepa, Havertz invece prende il palo in pieno recupero. La ripresa si apre con Madueke che prende il posto di un deludente Mudryk ma il secondo tempo offre poche emozioni. La grande chance capita però sui piedi di Fofana ma il suo tiro viene respinto sulla linea di porta. Il derby termina così a reti inviolate: il Fulham sale così al sesto posto in classifica e torna a far punti dopo due sconfitte di fila, male il Chelsea nono che rischia di farsi scavalcare da Liverpool e Aston Villa.