McKennie al Leeds, Marsch: “Prenderlo è stato un gioco da ragazzi”

McKennie al Leeds, parla Marsch

Il tecnico del Leeds ha spiegato: "Quando ho parlato con lui, ho scoperto che era affamato, aveva il desiderio di migliorare e la convinzione di aver fatto bene nella sua carriera, ma che ha ancora molto da ottenere e imparare. Ingaggiare Weston è stato un gioco da ragazzi, ho sentito che era il ragazzo perfetto per noi. È un trasferimento di cui dovremmo essere orgogliosi come Leeds perché portare un giocatore come lui, dalla Juventus, è un tributo a noi come club".