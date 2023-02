McKennie a Leeds, esordio con bufera social: "Sembra sovrappeso"

NOTTINGHAM (Inghilterra) - Debutto infelice per l'ex Juventus Weston McKennie con i colori del Leeds United. I Peacocks sono stati sconfitti per 1-0 sul campo del Nottingham e a peggiorare la situazione (2 sconfitte e 3 pareggi nelle ultime 5 partite) ci ha pensato l'Everton che battendo l'Arsenal sabato ha agganciato proprio il Leeds (17°) a quota 18 punti. McKennie ha fatto il suo debutto al 57' sostituendo Roca senza riuscire a dare un contributo sensibile e su social si sono scatenate le ironie sulla sua condizione fisica: "Sembra sovrappeso" scrive un utente su Twitter al quale fanno eco "La barba gli nasconde il doppio mento, sembra un po' sovrappeso per essere un calciatore professionista" o "Un po' troppa pizza dopo i Mondiali???!" per finire con "Sembra un po' flaccido".