Manchester City, accuse di violazioni finanziarie dalla Premier League: ecco cosa rischia

MANCHESTER (Inghilterra) - Breaking news dall'Inghilterra, che rischia di alzare un caso simile a quello accaduto alla Juventus in Serie A. Il Manchester City, infatti, è stato accusato dalla Premier League di numerose presunte violazioni delle regole finanziarie. Le accuse in questione si riferiscono nello specifico a informazioni economiche relative a entrate, dettagli sulla remunerazione di allenatori e giocatori, regolamenti Uefa, redditività, sostenibilità e cooperazione con le indagini della Premier League. Secondo quanto riportato da autorevoli fonti britanniche, il club rischierebbe sanzioni, tra cui un'importante penalizzazione in classifica (voci parlano di circa 20 punti).