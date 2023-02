Marsch, dagli elogi a McKennie all’esonero: ufficiale la decisione del Leeds

Con una nota ufficiale, il Leeds United ha sollevato dal suo incarico il tecnico statunitense Jesse Marsch. L'avventura per l'ex tecnico dei Whites è durata solamente un anno: fatale è stata la sconfitta in casa del Nottingham Forrest per 1-0 (rete di Brennan Johnson) e il 17° posto in Premier League in piena zona retrocessione. Insieme al tecnico, è stato allontanato anche il suo staff. Dopo i ringraziamenti per quanto fatto, lo United ha comunicato che la ricerca di un nuovo tecnico è in corso. Qualche giorno fa, Marsch aveva anche espresso parole gratificanti per l'acquisto dalla Juve del connazionale McKennie.