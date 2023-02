Manchester United al Qatar: Glazers al capolinea, miliardi di euro in arrivo

MANCHESTER (Inghilterra) - Rivoluzione in vista al Manchester United secondo quanto riportato da Sportsmail. Dal Qatar sarebbe pronto infatti un maxi-investimento sui Red Devils, con un'offerta per rilevare il club che sarà presentata nei prossimi giorni, prima della scadenza di metà febbraio fissata dai Glazers. Una proposta che sono convinti si piazzerà in cima alla lista. La richiesta del proprietario dello United è di più di 6 miliardi di sterline, cui andrebbe aggiunta un'altra grande spesa (da circa 2 miliardi di sterline) per riqualificare l'Old Trafford, o addirittura abbattere la sede iconica e costruire una nuova struttura.