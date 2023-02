"United in vendita, offerte folli: Qatar, Arabia Saudita e l'uomo più ricco d'Inghilterra"

MANCHESTER (Inghilterra) - Il Manchester United è in vendita ed è già impazzata la corsa per rilevare il club alla famiglia americana dei Glazer. Il Sun riporta che ci sarebbero già ben 5 candidati in corsa per acquistare i Red Devils valutati circa 6 miliardi di euro. In prima fila un consorzio qatariota che, però, dovrà dimostrare di essere un'entità separata e indipendente rispetto alla Qatar Investment Authority (Paris Saint Germain). Ma anche "in casa" ci sono candidati con Sir Jim Ratcliffe, tifoso United da sempre e uno degli uomini più ricchi del Regno Unito, tra gli interessati.