Premier cannibale anche nei videogiochi: 550 milioni in arrivo da EA Sports!

Arriva dall'Inghilterra la notizia che sarebbe in via di conclusione l'incredibile accordo tra Premier League ed Electronic Arts (EA), produttore della storica serie calcistica di videogiochi FIFA, per i prossimi sei anni. Come svela Sky Sports News, il noto produttore di videogiochi - che proprio quest'anno si separerà dalla Fifa - e il massimo campionato inglese avrebbero rinnovato il loro legame per altri sei anni con cifre da capogiro: 500 milioni di sterline (circa 550 milioni di euro) per la durata totale dell’accordo.