“Conte deluso”, la rivelazione di Stellini dopo il pesante ko del Tottenham

LONDRA (Inghilterra) - Antonio Conte torna in panchina ma il suo Tottenham è uscito sconfitto per 4-1 dal campo del Leicester, un brutto ko per le ambizioni europee degli Spurs ora a -2 (39 a 41) dal Newcastle 4° in campo oggi. L'assistente Cristian Stellini ha parlato nel post-partita analizzando la brutta sconfitta: "L'approccio alla partita non è stato male, abbiamo segnato. In quel momento eravamo in vantaggio. Il nostro gioco è cambiato completamente. Abbiamo faticato molto, abbiamo sofferto, dopo il gol abbiamo perso 10 o 12 contrasti. Siamo delusi. Dobbiamo scusarci perché la nostra prestazione non è stata abbastanza buona - aggiunge - È successo anche la scorsa stagione dopo aver battuto il Manchester City, abbiamo perso contro il Burnley. Abbiamo iniziato bene, ma devi giocare per 90 minuti e forse pensavamo fosse più facile del normale, ma questo è il peggior errore che puoi fare in questo tipo di match".