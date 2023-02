Bentancur, infortunio shock: crociato! Le condizioni

TORINO - Le brutte sensazioni di ieri, dopo lo stop di Rodrigo Bentancur nel corso del match di Premier League tra Leicester City e Tottenham, sembrano purtroppo aver trovato conferma. Secondo quanto riportato dalle ultime indiscrezioni in arrivo dall'Uruguay, infatti, dalla risonanza magnetica cui si è sottoposto l'ex centrocampista della Juventus sarebbe emersa la rottura del legamento crociato. Qualora la notizia dovesse essere confermata, significherebbe per lui stagione finita. Di sicuro salterà entrambe le sfide col Milan in Champions League. Davvero una brutta notizia per la squadra guidata da Antonio Conte, visto che il giocatore era stato determinante nella prima parte di stagione, con 6 gol in 26 presenze complessive.