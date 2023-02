Rashford e Garnacho, Ten Hag batte il Leeds. Guardiola, tris all’Aston Villa

Il Manchester United mette pressione ai rivali del City. La squadra di Ten Hag, nel match valevole per la 23esima giornata di Premier League, si è imposta in trasferta contro il Leeds con il risultato di 2-0. Nella prima frazione di gara i Red Devils mantengono maggiormente il possesso del pallone senza però trovare gli spazi giusti per far male alla difesa del Leeds. Il secondo tempo inizia sulla falsa riga del primo, con la squadra di Ten Hag che continua a faticare nel creare palle gol nitide mentre gli avversari preferiscono rinunciare ad avere il pallino del gioco. L'equilibrio viene rotto da Rashford che all'80' realizza di testa il gol del vantaggio su assist di Luke Shaw. A chiudere il match ci pensa Garnacho all'85' con la rete del definitivo 2-0.