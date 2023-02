Manchester United, Elon Musk ora non scherza più: pronta una maxi-offerta

MANCHESTER (Inghilterra) - Abituato a dichiarazioni imprevedibili e provocatorie su Twitter, Elon Musk qualche tempo fa aveva scritto: "E sto comprando il Manchester United, siete i benvenuti". Il club, messo in vendita dai Glazer, sembrava essere finito nel mirino del boss di Tesla, salvo poi arrivare la smentita: "No, è uno scherzo. Non ho programmato di acquistare alcuna società sportiva", dopo che il suo tweet iniziale aveva suscitato in poche ore quasi 500.000 'mi piace' sul social. Ora quel gioco scherzoso ha ripreso ad essere serio ed Elon Musk sembra essere tornato alla carica per l'acquisizione dei Red Devils.

Elon Musk vuole il Manchester United

Secondo il Daily Mail, il miliardario padrone di Tesla e Twitter sta monitorando attentamente la situazione e si sta chiedendo se all'Old Trafford ci sia un'opportunità da non perdere. L'uomo più ricco del mondo, secondo Forbes, avrebbe tutte le possibilità per rilevare il club dai Glazer a 6 miliardi di sterline, circa 4 miliardi di sterline per il club e altri 2 miliardi di sterline per riqualificare o costruire un nuovo Old Trafford. Al suo fianco ci potrebbero essere degli investitori sauditi, così da rendere l'operazione ancora più semplice. I contendenti? Al momento dovrebbero essercene altri quattro, uno di questi è l'uomo più ricco della Gran Bretagna: Jim Ratcliffe. Tifoso dello United e capo di Ineos, ha già annunciato le sue intenzioni e ha schierato banche per sostenere la sua offerta, gli altri interessamenti arriva dagli Stati Uniti e dall'Asia.