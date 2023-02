Premier League, il Liverpool ritrova la vittoria: battuto l'Everton

LIVERPOOL (Inghilterra) - Si chiude la 23ª giornata della Premier League con il Liverpool che torna al successo facendo suo il derby del Merseyside. Dopo 3 sconfitte ed un pareggio i Reds ritrovano i 3 punti battendo in casa l'Everton per 2-0. Al 26' del primo tempo Darwin Nunez conduce un perfetto contropiede dalla sinistra servendo Salah che di rima trafigge Pickford aprendo le marcature. Ad inizio ripresa i ragazzi di Klopp chiudono i conti trovano al 48' il raddoppio ancora su contropiede: Salah conduce per vie centrali, palla a destra per Alexander-Arnold che serve alla perfezione Gakpo che, grazie anche al liscio di Coady, appoggia in rete da pochi passi il 2-0