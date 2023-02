Tottenham, Stellini: "Conte vuole tornare subito. Non è stata un'operazione semplice"

Stellini: "Antonio non al 100% non è Antonio"

"Antonio forse ha sottovalutato il decorso post-operatorio: lo stress, la tensione che vive prima della partita hanno creato qualche problema. Ma tornerà presto anche se non presto come sperava, deve prendersela più comoda. La salute è più importante del calcio ed è per questo che la società, Antonio e i medici hanno deciso di lasciare il mister in Italia dopo l'ultima partita. Non sappiamo di quanto tempo abbia bisogno, dipenderà dalle sue sensazioni- aggiunge - La sua non è stata un'operazione semplice, è stato un intervento d'urgenza, l'infiammazione era grossa e forse è stata sottovaluta la situazione. Ha bisogno di tempo per essere al 100%, Antonio non al 100% non è Antonio, questo crea stress e diventa pericoloso dopo un intervento del genere. Ci sentiamo tre volte al giorno, e ogni volta mi dice che vuole tornare".