Manchester United, il Qatar esce allo scoperto: c'è l'offerta. Il comunicato

MANCHESTER (Inghilterra) - Il futuro del Manchester United sta tenendo banco in Inghilterra e sembrerebbero esserci degli sviluppi sul cambio di proprietà. Il gruppo Raine, che sta organizzando la potenziale vendita per conto della famiglia Glazer, ha chiesto che le offerte iniziali siano fatte entro le 23:00 (ora italiana) di venerdì e lo sceicco Jassim Bin Hamad Al Thani (omonimo del figlio dell'emiro ed ex principe ereditario), presidente della Qatar Islamic Bank, ha fatto un'importante offerta per rilevare i Red Devils attraverso la 92 Foundation. Si tratterebbe dunque di un privato ma è impossibile non notare che il principale azionista della Qatar Islamic Bank è proprio il fondo sovrano qatariota (Qatar Investment Authority).