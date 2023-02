L'Arsenal affonda poi risorge: 4-2 all'Aston Villa

L' Arsenal torna al successo in Premier League dopo quasi un mese. Nella partita valevole per la 23ª giornata del campionato inglese i Gunners vincono 4-2 nei minuti di recupero in trasferta contro l' Aston Villa di Emery . La squadra di Arteta , dopo la sconfitta casalinga contro il Manchester City per 1-3 (arrivata dopo il pareggio contro il Brentford e il ko contro l' Everton ) stacca dunque leggermente i Citizens di Guardiola , ora a -3 in classifica.

Aston Villa-Arsenal 2-4, la partita

Sfida ricca di emozioni al Villa Park: la partita inizia in salita per l'Arsenal, che va subito sotto nel punteggio dopo il gol di Watskins al 5' a cui risponde Saka al 16'. I Gunners subiscono il gol del momentaneo 2-1 dall'ex Inter Coutinho servito da Moreno. Nella seconda frazione di gara Zinchenko rimette il risultato in parità su assist del solito Odegaard prima del decisivo tiro di Jorginho respinto sfortunatamente in porta dal Dibu Martinez dopo la traversa, arrivato in extremis, al 94' per il 3-2 dei Gunners. A chiudere il match ci pensa poi Martinelli al 98' con la rete del definitivo 4-2.