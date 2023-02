Haaland, la doppia occasione fallita in Nottingham Forest-City VIDEO

Se il gol non segnato da Haaland al 68' di Nottingham Forest-Manchester City peserà sui destini della Premier League per la squadra di Guardiola, lo scopriremo nelle prossime settimane. Sta di fatto che se i Citizens avessero raddoppiato, difficilmente sarebbero stati ripresi dai padroni di casa: la partita infatti si è chiusa sul risultato di 1-1, in virtù del gol del pari di Chris Wood all'84'. Erling Haaland, implacabile sotto porta - già autore di 26 gol in 23 gare di Premier - ha mancato un'occasione che ha consentito ai diretti rivali dell'Arsenal di allungare di due punti in vetta alla classifica.