De Zerbi furioso con gli arbitri: “Non sono in Premier per farmi prendere in giro”

Sconfitta casalinga per il Brighton di Roberto De Zerbi nel 24° turno di Premier League . La squadra guidata dal tecnico italiano ha perso dopo sette risultati utili consecutivi ed è settima in classifica con 35 punti. De Zerbi, a fine partita, è stato espulso nel tunnel degli spogliatoi e poi si è scagliato contro Howard Webb , ex arbitro e attuale numero uno dei fischietti inglesi che proprio nella scorsa settimana ha fatto visita ai club di Premier per chiarimenti sul Var . Tra questi anche il Brighton , con un colloquio con l'allenatore italiano.

De Zerbi contro Webb

L'ex tecnico del Sassuolo, nel post partita, ha apertamente criticato Webb e anche Darren England, arbitro della partita contro il Fulham, per alcune decisioni prese durante la gara (tra cui anche un rigore negato al Brighton). "Non mi è piaciuto l'atteggiamento dell'arbitro, penso che non sia un arbitro di buon livello. Penso che l'arbitro non sia all'altezza della Premier, un campionato molto importante. Ma non gli ho detto parolacce, non l'ho insultato. Gli ho solo detto che questa settimana ho avuto un incontro con il suo capo ed evidentemente ho perso tempo: ho perso due ore, tre ore con lui" ha dichiarato De Zerbi.

De Zerbi: “Non sono in Premier per farmi prendere in giro”

Il tecnico del Brighton ha poi aggiunto, contro Webb: "Voglio essere chiaro. Se vuoi venire da me per fare un incontro va bene, ma se vuoi perdere due ore del mio tempo, del mio lavoro, poi devi dimostrare che ci sarà un atteggiamento diverso in campo. Se tu sei un arbitro e io sono un allenatore e se vuoi migliorare il nostro lavoro ci deve essere un altro atteggiamento. Non voglio parlare di situazioni particolari, se era rigore o altre cose. Parlo solo dell'atteggiamento che non è stato corretto. Mi hanno fatto perdere tempo una volta con un incontro inutile, ma non accadrà mai più. Non sono venuto in Inghilterra per farmi prendere in giro e perdere tempo con delle riunioni inutili".