Newcastle, in finale di Coppa di Lega toccherà a Karius: i tifosi temono il peggio

TORINO - Un'altra finale all'orizzonte. E inevitabilmente i pensieri vanno al 26 maggio 2018, a quel giorno che ha cambiato la carriera calcistica di Loris Karius. Le due papere commesse a Kiev, quando difendeva la porta del Liverpool nell'epilogo della Champions League, regalarono di fatto al Real Madrid quel trofeo e spinsero i Reds a muoversi con forza sul mercato per acquistare un portiere, che venne individuato in Alisson Becker. Adesso il portiere tedesco (che non gioca una partita ufficiale dal febbraio 2021) avrà però un'altra occasione, nella finale di Carabao Cup a Wembley in programma domenica prossima con il Manchester United.