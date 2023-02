Senza Conte il Tottenham di...Stellini vince ancora! L'incredibile statistica

Ancora senza Antonio Conte, in convalescenza in Italia per l’operazione subita il primo febbraio, il Tottenham di Cristian Stellini vince 2-0 contro il West Ham nel 24° turno di Premier League grazie alle reti di Emerson Royal e Son e torna al quarto posto in classifica con 42 punti, in piena zona Champions. Conte tornerà nelle prossime settimane in panchina ma intanto gli Spurs si godono il 'talismano' Stellini, che ottiene solo vittorie quando è chiamato a sostituire il tecnico leccese. Il vice di Conte, infatti, ha una stastistica incredibilmente positiva: vince sempre. In questa stagione è successo tre volte: sul campo del Marsiglia in Champions (1-2) a novembre 2022, in casa contro il Manchester City (1-0) lo scorso 5 febbraio in campionato e ancora in Premier, a Londra, nel derby di domenica contro il West Ham.

Stellini 'talismano': vince sempre al posto di Conte Stellini è una certezza per il Tottenham. Ma lo è stato anche in precedenza sulla panchina dell'Inter. Anche in Serie A, infatti, ha dovuto sostituire tre volte Conte alla guida dei nerazzurri e ha vinto in tutte e tre le occasioni. “Antonio è la nostra guida e io seguo il suo lavoro, quello che ha impostato in modo così chiaro. Io ci metto la mia esperienza e gli riferisco quello che vedo, ma Antonio è coinvolto sempre. Ci ha dato consigli via sms anche durante la partita, gli abbiamo chiesto cosa pensava, se fosse il momento giusto di cambiare questo o quel giocatore e lui ci ha dato il suo parere. Ma dalla tv è diverso che allo stadio, e lui si fida di me e del resto dello staff. La nostra guida però rimane lui” ha spiegato Stellini in conferenza dopo la vittoria contro il West Ham.