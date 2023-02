Liverpool, parla il proprietario: "Il club non è in vendita"

LIVERPOOL (Inghilterra) - Il proprietario del Liverpool John Henry ha dichiarato che il club non è in vendita. I Reds, del valore di circa 4,5 miliardi di dollari, sono stati fortemente collegati a potenziali offerte da parte di gruppi di tutto il mondo, incluso il Qatar. Lo scorso novembre il Fenway Sports Group, che ha rivelato il club, aveva dichiarato di essere alla ricerca di nuovi soci e, secondo rumors, disponibile anche a una cessione totale. Henry ha voluto chiarire: "So che ci sono state molte discussioni, ma mi attengo ai fatti: abbiamo semplicemente formalizzato un processo in corso - aggiunge - Rimarremo in Inghilterra per sempre? No. Stiamo vendendo il Liverpool? No. Stiamo parlando con gli investitori? Sì. Succederà qualcosa? Credo di sì, ma non sarà una vendita"