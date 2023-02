Stellini, Conte e Tottenham-Chelsea: "Ci chiama in continuazione" VIDEO

Cristian Stellini sta sostituendo Antonio Conte sulla panchina del Tottenham, con risultati incredibili . Il vice del tecnico leccese ha conquistato anche i tifosi degli Spurs , che gli hanno dedicato un particolare coro che sta spopolando a Londra . Stellini, però, rimane con i piedi per terra e, in ogni occasione possibile, mette in evidenza l'importanza del lavoro di Conte e aggiorna la stampa sulle condizioni dell'allenatore che è momentaneamente in convalescenza in Italia per l’operazione subita il primo febbraio.

Stellini: "Conte mi chiama 3-4 volte al giorno"

"Quando torna Conte? Non credo ritorni a Londra, non è ancora il momento e contro il Chelsea non sarà in panchina. Però è molto vicino a tutti noi, alla squadra, al club, a me. Io posso sentire perfettamente la sua energia" ha dichiarato Stellini in conferenza stampa in vista della partita tra Tottenham e Chelsea. Il secondo allenatore degli Spurs ha poi aggiunto: "Conte mi chiama 3-4 volte al giorno, anche la sera. Parliamo molto e se teniamo conto che oramai Antonio è stato operato tre settimane fa, ciò che sorprende è semplicemente una cosa: è completamente coinvolto nella quotidianità della squadra. Si mette a guardare a distanza l'allenamento e l'energia è sempre quella, coinvolto in ogni situazione e in ogni decisione".