Haaland-Alvarez show, il City risponde all'Arsenal

LEICESTER (Inghilterra) - All'Arsenal basta una rete in spaccata di Martinelli per passare sul campo del Leicester nel 25° turno di Premier e mantenere il primato in vetta a +2 sul Manchester City di Guardiola. Dopo il passo falso nello scontro diretto contro i Citizens, gli uomini di Arteta infilano il secondo successo di fila espugnando il King Power Stadium. Match difficile per i Gunners che nel primo tempo sbloccano subito con Trossard, ma il Var annulla. Serve allora l'inizio della ripresa per passare, decisiva la rete dell'attaccante brasiliano che non perdona Ward e regala tre punti preziosi ai londinesi. Niente da fare per le Foxes che non riescono a trovare continuità di risultati restando ancorate al 14° posto.