Ten Hag trionfa con il Manchester United: che abbraccio con Ferguson!

TORINO - È tornato a vincere il Manchester United. I Red Devils conquistano di nuovo un trofeo come non accadeva dal 2017, quando con José Mourinho in panchina venne alzata la Carabao Cup. Proprio la stessa coppa vinta ieri contro il Newcastle (2-0) da Ten Hag, che dopo l'addio di Cristiano Ronaldo è riuscito a trovare la quadratura del cerchio nella sua squadra, adesso al terzo posto in classifica della Premier League e con un trofeo già in bacheca.