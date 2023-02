“Haaland, nuovo super contratto in arrivo. Ma non con il Manchester City”

MANCHESTER (Regno Unito) - Erling Haaland sarebbe ad un passo dal firmare un nuovo super contratto milionario. Non stiamo parlando del rinnovo con il Manchester City, né di un imminente trasferimento in qualche altro top team del Vecchio Continente, seppur in tanti sognino il colpaccio: secondo quanto riferito da The Athletic, infatti, il bomber norvegese, libero dallo scorso 31 dicembre dalla sponsorship con Nike, potrebbe a breve riprendere la collaborazione con il colosso americano.