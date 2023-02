Dall'Irlanda all'Inter di Vieri e Ronaldo, ora fa canestro con i piedi: il VIDEO

LOS ANGELES (Stati Uniti) - Robbie Keane si è ritirato 6 anni fa dopo 20 di carriera tra Premier League e anche una parentesi in Serie A con la maglia dell'Inter nella stagione 2000-01 (14 presenze e 3 gol), a 42 anni l'ex giocatore irlandese dimostra di non aver perso il tocco magico con il suo piede destro. In un video caricato su Instagram l'ex Tottenham (254 presenze) si esibisce in un classico trick-shot ovvero fare canestro calciando con i piedi la sfera: nella casa di Paul Kemsley a Los Angeles l'ex Galaxy esegue un perfetto calcio di contro-balzo che attraversa tutto il giardino insaccandosi nel canestro senza neanche toccare il ferro, un tiro da far invidia alla stella NBA Steph Curry! Keane, resosi conto del canestro perfetto è esploso in una prepotente esultanza e nei commenti social il suo ex compagno Shay Given ha scritto: "La classe non la perdi mai". Mentre un fan ha scherzato: "Un po' deluso dai festeggiamenti...stavo aspettando la ruota e le pistole!"