Gabriele Biancheri, il baby talento del Manchester United che può vestire la maglia Italia

Il Manchester United rappresenta un modello in fatto di scouting in ottica prima squadra. Una società che scopre talenti e che li fa crescere nel proprio vivaio. Tanti, tantissimi gli esempi di giovani maturati nel settore giovanile dello United e che hanno poi debuttato con i più grandi. L'ultimo giovane in ordine di tempo su cui i Red Devils hanno grandissime aspettative per il futuro è Gabriele Biancheri.

Biancheri, futuro da Red Devil Classe 2006, di chiare origini italiane, Biancheri nasce in Galles, cresce calcisticamente nelle giovanili del Cardiff, diventando un attaccante dotato di grande tecnica e agilità. Nove anni intensi con il club, tanti i gol messi a segno, ma le strade si separano quando arriva una di quelle chiamate che davvero non puoi declinare: quella del Manchester United. L'addio alla società che lo ha lanciato però non è facile, ed è colmo di gratitudine: "Dopo più di 9 anni il mio tempo al Cardiff è terminato. Ringrazio tutti i miei allenatori per avermi aiutato a diventare il giocatore e la persona che sono oggi, e grazie a tutti i miei compagni di squadra. Sarò sempre grato per l'opportunità che ho avuto in questo club". Un messaggio, quello pubblicato su Instagram, di chi non può dimenticare quanto ricevuto, ma con la consapevolezza che è arrivato il momento di un ulteriore step. In queste ore ha siglato un contratto giovanile con il Manchester United, ma sembrerebbe essere pronto già un altro da firmare, stavolta da professionista, il prossimo settembre, quando avrà compiuto 17 anni. Un approdo annunciato dallo stesso calciatore, che sempre su Instagram ha postato le sue foto con la maglia del Man U indosso, accompagnate da un "Pronto per il prossimo capitolo".