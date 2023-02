Manchester United, i Glazer fanno tremare i tifosi: cosa sta succedendo

Il Manchester United potrebbe non essere più ceduto: la famiglia Glazer infatti sarebbe spaccata nel prendere questa decisione. Domenica a Wembley, per la finale di Coppa di Lega vinta dai Red Devils contro il Newcastle, era presente Avram Glazer, co-presidente esecutivo, e, come riporta "Sky Sports News", la sua partecipazione avrebbe "alimentato i crescenti timori che il club non venga ceduto". Avram e il fratello Joel, infatti, vorrebbero non vendere il club a differenza degli altri fratelli: ciò che avrebbe causato questa decisione sarebbe la mancanza di offerte allettanti.