Premier League: poker Arsenal all'Everton, Van Dijk e Salah lanciano il Liverpool

Terza vittoria di fila per l'Arsenal che cala il poker all'Everton all'Emirates Stadium: show di Martinelli autore di una doppietta e gara chiusa già nel primo tempo. Le altre due reti sono state firmate dal solito Saka e da Odegaard, sempre più protagonista nella squadra di Arteta. I Gunners tornano così a +5 sul Manchester City: nella prossima giornata l'Arsenal affronterà il Bournemouth sempre in casa. Vince anche il Liverpool di Jurgen Klopp in casa contro il Wolverhampton: a regalare i tre punti ai Reds ci hanno pensato Van Dijk e Salah. Gara bloccata fino al 73° ma sono bastati pochi minuti al Liverpool per mettere a segno un uno-due terrificante. Klopp si porta così in sesta posizione a -2 dal Newcastle quinto e in zona Europa League.