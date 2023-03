Conte si riprende il Tottenham: contro il Milan sarà in panchina

LONDRA (Inghilterra) - Dopo l'intervento chirurgico per un problema alla cistifellea di inizio febbraio, Antonio Conte ha vissuto una convalescenza non semplice, forzata dallo stesso tecnico per provare a tornare il prima possibile a guidare il suo Tottenham dalla panchina. Dopo il tentativo di ritorno nelle sfide contro il Leicester in Premier League e il Milan nell'andata dell'ottavo di finale di Champions League, l'allenatore italiano aveva annunciato di necessitare di un ulteriore periodo di riposo: "Ho sottovalutato l'operazione. Il mio grande senso di responsabilità nei confronti del club, dei calciatori, dello staff e dei tifosi mi ha portato ad anticipare i tempi di rientro. Il mio fisico ne ha risentito e ora sono costretto a fermarmi nuovamente fino al mio totale recupero. Chi mi conosce sa quanto questo mi faccia male, ma ora è necessario". A quasi un mese da quel messaggio, Conte è pronto a tornare.