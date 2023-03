Manchester United schiantato a Liverpool: 7-0, Salah nella storia!

LONDRA (Inghilterra) - La domenica della 26ª giornata di Premier League si chiude con il successo del Liverpool contro il Manchester United nel segno leggendario di Momo Salah. I Reds hanno dominato per 7-0 confermando l'ottimo momento di forma: 4° successo nelle ultime 5 partite per riaccendere la corsa Champions ora a 42 punti a -3 dal Tottenham (con una gara in più). La partita è equilibrata fino al 44' del primo tempo quando l'olandese Gakpo sblocca la partita per andare negli spogliatoi sull'1-0 Reds. L'inizio del 2° tempo è shock per i ragazzi di Ten Hag: raddoppio flash di Nunez (colpo di testa su assist di Elliot) e doppietta di Gakpo su assist di Salah. Proprio l'ex Fiorentina diventa il protagonista della partita: suo il gol del 4-0 ma, soprattutto, suo anche quello del 6-0 per una doppietta che lancia l'egiziano nella storia del Liverpool. Infatti le reti realizzate contro i Red Devils sono state la numero 128 e 129 della sua carriera in maglia Reds che lo portano al 1° posto in solitaria nella classifica marcatori di sempre della storia del club superando la leggenda Robbie Fowler (128). La festa Liverpool è completata dalla doppietta di Nunez (65') e poi dal Firmino con la rete all'89' del devastante 7-0 finale. Per lo United si tratta della più ampia sconfitta della sua storia e, curiosità, la precedente era un 7-1 dell'ottobre 1895 sempre per mano del Liverpool.