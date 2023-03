“Vergogna, spazzatura”: la reazione delle leggende United dopo il 7-0 a Liverpool

TORINO - Una sconfitta per 7-0 non può essere vissuta come un ko qualsiasi, soprattutto se sei il Manchester United. Ecco perché dopo l'incredibile débacle contro il Liverpool (con un risultato che si era visto nella storia del club di Old Trafford solo nel 1931 contro i Wolverhampton Wanderers), la squadra di Ten Hag, fino all'altro ieri esaltata per la vittoria della Carabao Cup, è finita alla gogna mediatica, soprattutto da chi la maglia dei Red Devils l'ha vestita in passato. Come ad esempio Gary Neville, al Manchester United dal 1992 al 2011, che se l'è presa in particolare con un giocatore: "Bruno Fernandes era in piedi nel cerchio di centrocampo con le braccia alzate e diceva 'perché non esco?'. Onestamente devo dire che alcuni suoi comportamenti nel secondo tempo sono stati una vergogna. Ne ho abbastanza di uno che agita le braccia, non corre. Non è stata una prestazione da capitano da parte sua".