Lukic delude, il Fulham cade 3-2 col Brentford di Hickey e Damsgaard

LONDRA (Regno Unito) - Con l'ex Torino Lukic in campo dal 1', ammonito e sostituito ad un quarto d'ora dal triplice fischio finale, il Fulham cade 3-2 al Brentford Community Stadium. I padroni di casa, che schierano contemporaneamente nell'undici titolare l'ex Bologna Hickey, Norgaard (sei presenze con la Fiorentina nel 2018-19) e Damsgaard (alla Sampdoria fino alla scorsa estate), conquistano la posta massima grazie alle reti di Pinnock al 6', Toney su rigore al 51' e Jensen all'85', portandosi all'ottavo posto della classifica di Premier con 38 punti conquistati in 24 partite - ex aequo col Brighton di De Zerbi, che ha una gara in meno - e a -1 dai rivali odierni settimi, cui non bastano il momentaneo pari di Solomon al 39' e il gol di Carlos Vinicius al 99', che ne hanno però disputate 26.