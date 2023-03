Tottenham, sarà diaspora? Il Manchester United pronto a tuffarsi su Kane

INVIATO A LONDRA - Una sconfitta che rischia di essere epocale, un’eliminazione che può sancire l’inizio di una fuga di massa. Il flop del Tottenham nel retour match degli ottavi di Champions League contro il Milan rischia eccome di lasciare strascichi negli Spurs: non solo la continuità di Antonio Conte al timone è in dubbio, ma anche la permanenza a Londra nord di molti dei top player degli Spurs. Uno degli indiziati maggiori, uno dei crack che potrebbe dire addio in estate è sicuramente capitan Harry Kane. La prossima estate il Man United di Erik ten Hag andrà alla carica nel tentativo di assicurarsi un numero 9 di assoluto valore, di livello mondiale. Harry Kane lo è e già nelle scorse finestre di mercato era stato accostato più e più volte ai Red Devils. La grande domanda, l’interrogativo ricorrente, però, come sempre, è che cosa vorrà fare il presidente del Tottenham Daniel Levy.