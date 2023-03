Conte via dal Tottenham a fine stagione: in Inghilterra sono sicuri

LONDRA (Inghilterra) - Dall'Inghilterra sempre più sicuri: Antonio Conte non sarà l'allenatore del Tottenham nella prossima stagione. Dopo l'eliminazione agli ottavi di finale di Champions League per mano del Milan il futuro dell'ex allenatore della Juventus sembra essere sempre più lontano da Londra. Conte ha ribadito più volte: "Rispetto il contratto. A fine stagione le valutazioni verranno fatte con la società nella maniera più serena" ma secodo la BBC la delusione in Champions (Conte ha raggiunto i quarti solo una volta su 6 tentativi) sembra possa essere l'inizio della fine per l'italiano sulla panchina degli Spurs che non vincono un trofeo da 15 anni e, oltre all'amarezza della Champions League, hanno già vissuto in questa stagione quella della Fa Cup per mano dello Sheffield.