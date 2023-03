Tottenham, viaggio all’interno dello stadio: il confronto con l’Italia è imbarazzante

Un balzo dritti nel futuro con un occhio, attentissimo, alle radici e al passato. Vivere un match al Tottenham Hotspur Stadium è un’esperienza semplicemente straordinaria , indimenticabile: d’altronde non potrebbe essere diversamente visto che l’avvenieristico impianto, che accoglie, con comodissimi posti a sedere, più di 62 mila tifosi per ogni match casalingo del club di Londra Nord, è costato oltre un miliardo di Pounds . È un impianto senza precedenti, il più grande destinato a un solo club nella città di Londra visto e considerato che Wembley Stadium è la casa dei Three Lions, della Nazionale inglese, e pure il teatro dove si giocano le finali delle Coppe nazionali e dei playoff promozione del Championship, la Serie B d’Oltremanica. Nei desiderata della dirigenza Spur c’era la volontà di costruire un impianto che trascendesse i propri confini d’utilizzo, estendendoli ampiamente oltre il football. Ebbene, ce l’hanno fatta: il Tottenham Hotspur Stadium è infatti, un enorme polo d’attrazione, un clamoroso entertainment place che ha superato a destra il concetto di stadio esclusivamente calcistico, ormai desueto, ampiamente superato. E dunque all’interno della casa del Tottenham si può trovare davvero di tutto: ristoranti per qualsiasi tipo di palato (e, ovviamente, per qualsiasi tipo di portafoglio), club hospitality che ti permettono di vedere, mentre sorseggi un Royal Salute, il whisky che adorava Elisabetta II di Windsor, l’ingresso dei giocatori da una vetrata di fronte al tunnel che porta al campo di gioco e chiaramente anche l’immancabile Offical Store dove poter comprare qualsiasi cosa con il marchio degli Spurs, dalla maglia da gioco alle polo fino alle coperte e alle cucce per gli animali domestici. Ma non basta: al Level Ground, il piano terra della casa del Tottenham, c’è anche un birrificio artigianale, il Beavertown Tottenham , che produce parte delle 10mila pinte di bionda consumata ogni minuto durante gli eventi (dai 5 ai 10 mila litri!). Che, malcontando, in un anno fanno un milione di medie. Assolutamente fantastico!

365 giorni su 365

Il Tottenham Hotspur Stadium, inaugurato nel 2019, è uno stadio da vivere 365 giorni su 365. Un’investimento colossale, non solo per costruire ex novo l’impianto, ma pure per rendere più chic, maggiormente cool, tutta l’area che circonda la casa degli Spurs. E, almeno due volte all’anno, l’impianto subisce una trasformazione radicale: ciao campo da calcio, che scompare grazie al lavoro di un sistema formato da 68 motori che scorrono su binari. Il manto erboso scompare, viene conservato in un magazzino e curato con la luce delle lampade al massimo per 10 giorni: dopo l’erba inizierebbe a ingiallire, a soffrire insomma. Al posto del normale campo da calcio compare quello da football americano: è il primo impianto strutturato in questo modo al di fuori degli Stati Uniti e per la sostituzione occorrono appena 30 minuti! Uno stadio polifunzionale, dunque: grazie a un accordo stipulato nel 2015 con la National Football League statunitense e della durata decennale, ospiterà due partite ogni anno del campionato professionistico americano. Il 6 ottobre 2019 il match d’esordio fu Chicago Bears-Oakland Raiders, mentre nel 2022 furono disputate New York Giants-Green Bay Packers e Minnesota Vikings-New Orleans Saints. Nel 2023 è già stato annunciato che uno dei match che si terranno al Tottenham Stadium sarà Buffalo Bills-Tennessee Titans. Sempre rimanendo in tema di “palla ovale”, oltre alla Nfl c’è il pure il rugby fra le discipline che sono state e saranno ospitate: il 14 novembre dello scorso anno è andata in scena la prima partita internazionale di Rugby Union, con il match fra Barbarians FC e gli All Blacks XV, davanti a 35mila spettatori. Il Rugby Union tornerà a fine mese: il 25 marzo si giocherà Saracens vs Harlequins, gara per la quale sono già stati venduti 30mila tagliandi. Non è mica finita qui: recentemente è stato siglata una partnership con la Formula Uno di 15 anni che vedrà la consegna del primo impianto al mondo di kart elettrico all'interno dello stadio con la pista indoor più lunga di Londra.

Un bar lungo 65 metri

Ma torniamo al soccer, o meglio, al calcio: grazie ai 62.062 posti, interamente a sedere, il Tottenham Hotspur Stadium è il secondo più grande di tutta l'Inghilterra dopo Old Trafford, il tempio dove si celebra la fede nel Manchester United, ma rispetto al Theatre of Dreams è una Ferrari paragonata a una autovettura di classe media. Uno dei segni distintivi è “The White Wall”, la curva di casa: 17.500 posti per la Yid Army, il cuore pulsante del tifo Spurs. Nessuno in Premier può vantare un settore così capiente. Se un settore caldissimo da oltre 15 mila posti ad appena 7 metri e mezzo dal terreno di gioco non vi dovesse bastare, ebbene sappiate che lo stadio è stato progettato con pannelli che riducono la dispersione dei rumori dei supporters, creando un inferno di tifo in cui fare perdere la bussola agli avversari di turno. Dall’esterno all’interno: spesso, quando guardi una partita vieni assalito dalla fame nervosa. Ebbene, nella nuova casa degli Spurs puoi toglierti ogni tipo di voglia gastronomica. Ci sono oltre 60 punti di ristoro aperti prima e dopo ogni partita, tre bar ispirati al vecchio White Hart Lane: uno di questi è il più lungo al mondo, con i suoi 65 metri. Se non siete tipi da Fish and Chips, da hamburger and fries, potrete sollazzare le vostre papille gustative in un ristorante stellato con le pareti di vetro che si spalancano sul prato e cene esclusive con ex glorie della storia Spur. Penserete: ok, che meraviglia, ma quanto costa andare a vedere una partita in questo gioiello? I biglietti partono da 45 sterline, ma sono in commercio anche abbonamenti da 60mila euro all’anno che consentono di entrare nelle zone dedicate ai soci, come il Club H che riporta alla mente la Londra di fine 1800 con i suoi caratteristici lampioni. In futuro, insomma, è già qui: ma le radici non vanno mai tagliate e difatti ci sono piastrelle speciali nei corridoi che indicano ai tifosi il dischetto di centrocampo di White Hart Lane, la vecchia casa del Tottenham, e altri che sono stati costruiti proprio con le macerie figlie della demolizione dello storico stadio degli Spurs. Un gioiello pazzesco che val bene una gita di due ore e che dovrebbe essere preso ad esempio. Non solo in Inghilterra.