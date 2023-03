Conte e Richarlison, al Tottenham volano gli stracci. "Stagione di m..."

LONDRA (Regno Unito) - " Prima di tutto ho visto l'intervista a Richarlison. Non ha criticato me. Ha detto che la sua è una stagione di m... Ha ragione ". In conferenza stampa, alla vigilia della sfida interna di Premier League con il Nottingham Forest, il tecnico italiano del Tottenham Antonio Conte risponde all'attaccante brasiliano , che lo ha pesantemente criticato nel post-eliminazione dalla Champions per mano del Milan: "La sua stagione non è buona, ha avuto tanti infortuni . Ha iniziato bene con noi, ha avuto un infortunio in Champions e poi è andato al Mondiale. Non lo ha vinto e poi ha avuto un altro infortunio serio. È tornato ed è stato fuori un mese, poi un altro infortunio".

Conte a Richarlison: "Stagione di m...? È stato onesto..."

"Ha segnato zero gol con noi, solo due in Champions: credo sia stato onesto dicendo che la sua stagione non è stata buona. Ma la nostra stagione non è finita, ha il tempo di recuperare e se meriterà di giocare gli darò l'opportunità, altrimenti giocherà qualcun altro. Se mi chiedi sull'altra parte dell'intervista, il ragazzo ha capito di aver fatto un errore. Quando dici sempre io, io, io e non noi significa che pensi solo a te stesso e che sei egoista. Per questo ho utilizzato questa situazione per dire ai miei giocatori 'Se vorrete costruire qualcosa di importante provando a lottare e ad essere competitivi per vincere un trofeo dovete parlare con il noi e non con l'io'", conclude Antonio Conte.