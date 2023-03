Salah sbaglia un rigore, Liverpool ko: Neto show nell'1-0 Bournemouth

BOURNEMOUTH (Regno Unito) - Il Liverpool cade clamorosamente contro il Bournemouth, alla vigilia ultimo in classifica in Premier League, e resta fermo a quota 42 punti conquistati in 26 partite, fuori dalla zona Champions. I padroni di casa, invece, privi dell'ex Empoli e Sassuolo Traoré, salgono a quota 24, staccandosi provvisoriamente dalle ultime tre posizioni della classifica. Klopp tiene Arthur 90' in panchina, si vede annullare il gol-lampo di Gakpo, viene punito dalla rete di Billing al 28', sbatte contro l'ex Juve e Barcellona Neto, autore di un grande intervento su Diogo Jota, e recrimina per il rigore calciato fuori da Salah al 70'. Tolto invece dal Var il penalty assegnato dall'arbitro Brooks ai ragazzi di O'Neil in chiusura di primo tempo.