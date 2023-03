Arsenal, tris al Fulham: Arteta a +5 su Guardiola. United, pareggio in casa

In Premier League la situazione in testa alla classifica non cambia. Nel match valevole per la 27esima giornata del campionato inglese l'Arsenal ha raggiunto la quarta vittoria consecutiva imponendosi con un netto 3-0 in casa del Fulham. A decidere l'incontro ci hanno pensato le reti di Gabriel, Martinelli e Odegaard nel corso del primo tempo. La squadra di Arteta torna così a +5 sul Manchester City di Guardiola, che ieri si è imposto in casa del Crystal Palace con il solito Haaland. Il Manchester United di Ten Hag fatica ad Old Trafford contro il Southampton, complice anche il cartellino rosso rimediato da Casemiro al 34' e non riesce a sbloccare il risultato che si chiude sullo 0-0.