Caso Lineker, dietrofront della Bbc: "Può tornare in onda"

TORINO - Gary Lineker tornerà in onda, lo ha annunciato la BBC, annullando così la sospensione per il tweet in cui l'ex centravanti della nazionale inglese criticava la nuova politica sull'immigrazione del governo britannico: "Gary - ha detto il direttore generale della Bbc Tim Davie - è una parte preziosa della Bbc e so quanto la Bbc significhi per Gary, e non vedo l'ora che presenti la nostra copertura (della Premier League, ndr) il prossimo fine settimana". L'emittente nazionale britannica è stata costretta a eliminare gran parte della sua programmazione sportiva del fine settimana dopo che commentatori, analisti ed ex giocatori della Premier si sono rifiutati di apparire come dimostrazione di sostegno a Lineker.