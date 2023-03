Ufficiale, Vieira non è più l'allenatore del Crystal Palace

LONDRA (Inghilterra) - Patrick Vieira non è più l'allenatore del Crystal Palace. Il club inglese ha ufficialmente esonerato l'ex giocatore della Juventus: " I risultati degli ultimi mesi ci hanno messo in una situazione difficile in campionato e abbiamo sentito che era necessario un cambiamento per darci le migliori possibilità di rimanere in Premier League" ha dichiarato il presidente Steve Parish. Gli Eagles infatti navigano in acque molto agitate, 12° posto in Premier League a quota 27 a +3 sulla zona retrocessione ma, soprattutto, ultima vittoria datata 31 dicembre 2022. Dal successo a casa del Bournemouth all'ultimo dell'anno sono arrivati 5 pareggi e 5 sconfitte di cui 3 consecutive all'attivo.