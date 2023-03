Premier League, Isak show: il Newcastle sbanca Nottingham

NOTTINGHAM - Succede di tutto al City Ground : il Newcastle batte il Nottingham Forest allo scadere grazie ad un rigore in pieno recupero trasformato da Isak . Seconda vittoria di fila dei Magpies dopo il successo interno contro i Wolves e quinto posto solidificato ad una sola lunghezza dalla zona Champions League e con una gara in meno ancora da disputare a differenza del Tottenham . Il Nottingham, invece, non sa più vincere: il Forest ha raccolto solo due punti nelle ultime cinque gare, frutto di due pareggi con Everton e Manchester City . In classifica la squadra di Cooper naviga a quota 26 punti, con due sole lunghezze di vantaggio sulla zona retrocessione.

La doppietta di Isak decide il match

Il Newcastle ora sogna la partecipazione alla prossima Champions League: con questa vittoria, i Magpies sono solo un punto sotto al Tottenham quarto in classifica. La gara non era iniziata bene per i ragazzi di Howe che dopo 26 minuti vanno in svantaggio a causa della rete del nigeriano Dennis. Ma grazie alla doppietta dello svedese Isak, il Newcastle riesce a ribaltarla prima con il gol del pari al 47° minuto del primo tempo e poi con la trasformazione del rigore decisivo in pieno recupero.