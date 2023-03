Conte, l’attacco di Carragher dopo la sfuriata: “Vuole essere esonerato"

TORINO - Ha fatto molto rumore lo sfogo durissimo di Antonio Conte subito dopo il pareggio per 3-3 in casa del Southamtpon arrivato nei minuti di recupero. Molti addetti ai lavori hanno commnentato le sue parole, dividendosi tra chi è d'accordo con lui e chi invece vede la sfuriata come un modo per farsi mandare via.