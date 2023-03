Premier League, Saka show: l'Arsenal cala il poker al Crystal Palace

LONDRA - L'Arsenal vince ancora, cala il poker al Crystal Palace in uno dei derby di Londra e si porta in classifica a +8 sul Manchester City. La gara è stata sempre dominata dai Gunners che, dopo l'eliminazione in Europa League causata dallo Sporting Lisbona, hanno come unico obiettivo la conquista della Premier League. Il primo tempo si chiude col doppio vantaggio dei ragazzi di Arteta firmato dalle reti di Martinelli e Saka. Xhaka su assist di Trossard firma il tris al 55° prima del gol della bandiera degli Eagles segnato da Schlupp. Sempre Saka chiude la gara sul 4-1 al 74° su assist di Tierney. Nel prossimo turno l'Arsenal ospiterà il Leeds United all'Emirates Stadium.