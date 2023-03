Conte, Levy pronto a licenziarlo dal Tottenham!

LONDRA (Inghilterra) - Settimana non semplice in casa Tottenham causa il pareggio subito in rimonta a casa del Southampton e, soprattutto, la sfuriata di Antonio Conte nel post-partita con frecciate scoccate a tutto l'ambiente Spurs. Il Telegraph riporta che in questi giorni di pausa per le qualificazioni agli Europei si faranno accurate valutazioni sulla posizione dell'allenatore ipotizzando anche un clamoroso licenziamento: "Il Tottenham sta ancora valutando se licenziare o meno Antonio Conte durante questa pausa internazionale per il suo sfogo post-partita dopo il pareggio a Southampton, Conte ha parlato con il presidente Daniel Levy in seguito alle sue critiche ai giocatori insistendo sul fatto che non aveva colpito il club o i proprietari. Levy avrebbe chiesto il parere di alcuni dei suoi più stretti confidenti sulla situazione attuale e domenica non ha reagito immediatamente ai commenti di Conte".