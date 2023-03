Conte-Tottenham, addio certo: si tratta la buonuscita

Antonio Conte è a un passo dall'addio al Tottenham. Dopo la sosta per le nazionali, quasi sicuramente, il tecnico azzurro non sarà più sulla panchina degli Spurs. Come riporta il Daily Mail, infatti, la dirigenza del club inglese starebbe già trattando con Conte la risoluzione del contratto, che è in scadenza a giugno. Daniel Levy, presidente del Tottenham, avrebbe deciso di anticipare il divorzio dopo lo sfogo dell'allenatore in conferenza stampa seguito al 3-3 col Southampton. La buonuscita dell'ex allenatore di Juve e Inter potrebbe ammontare attorno ai 5 milioni di euro, oltre a un indennizzo per il suo staff.