Premier, Ferguson e Wenger primi allenatori ad entrare nella Hall of Fame

Primi allenatori nella Hall of Fame

Ferguson e Wenger diventano così i primi allenatori di sempre ad entrare in questo speciale raggruppamento. L'Hall of Fame riconosce e celebra i personaggi di spicco del calcio inglese, che hanno contribuito a rendere la Premier League non solo un campionato iconico, ma anche quel che è oggi, ovvero la competizione nazionale più seguita. L'ex tecnico del Manchester United vanta il record di allenatore con maggiori vittorie di campionati inglesi, ben 13, mentre Wenger fu trainer dell'Arsenal degli invicibili, con i Gunners che vinsero la Premier senza subire mai una sconfitta. Due leggende del calcio britannico non potevano dunque mancare all'appello nell'Hall of Fame, e non potevano essere che loro i primi allenatori di sempre ad entrarci.