Arsenal, febbre scudetto: biglietti alle stelle per l'ultima di campionato

Arsenal-Wolverhampton: cifre da capogiro per i biglietti

Subito dopo, però, secondo quanto rivelato dal tabloid inglese The Sun, sui social sono apparsi ticket in vendita a cifre da capogiro: tra i 28.000 e i 60.000 euro. I tifosi sospettano l'utilizzo di bot da parte di intermediari per ottenere i biglietti tanto desiderati e bloccare così l'accesso ai semplici supporters. Tra l'altro, la partita contro il Wolverhampton è stata classificata dal club londinese come Categoria B (la scala va da A a C), pertanto non si dovrebbe andare oltre i 150 euro. La possibilità di poter assistere al trionfo in Premier League dell'Arsenal a 19 anni dall'ultima volta, è però molto allettante quindi qualcuno ha voluto esagerare. Con 42.000 abbonati in uno stadio da 60.000 posti, tra l'altro, la caccia al biglietto diventa come la ricerca dell'acqua nel deserto: una vera e propria chimera. Ecco dunque spiegato il motivo dei prezzi alle stelle. Il club ha recentemente riconosciuto i problemi con i ticket e ha promesso azioni per la prossima stagione per salvaguardare i tifosi onesti. "Riconosciamo che la domanda di biglietti è a livelli senza precedenti e stiamo lavorando per combattere l'attività di bot e tout", hanno affermato i Gunners in una nota.