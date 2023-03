Gerrard: "Con Klopp birre e sigarette prima della finale di Champions"

Tra Gerrard e Klopp , nonostante non abbiano lavorato insieme al Liverpool , con l'ex capitano che ha lasciato Anfield nel 2015, proprio l'anno in cui sarebbe poi arrivato in estate il tecnico tedesco, c'è grande feeling. Appesi gli scarpini al chiodo dopo le due annate ai Los Angelex Galaxy, l'ex centrocampista ha intrapreso la carriera di allenatore partendo proprio dall'Under 18 del Liverpool prima di spiccare il volo con Rangers e Aston Villa. Gerrard è un'icona dalle parti di Anfield Road e in un'intervista rilasciata a The Anfield Wrap ha raccontato un curioso aneddoto piuttosto recente riguardante l'attuale allenatore dei Reds, Jurgen Klopp.

Gerrard e l'aneddoto con Klopp

Siamo a pochi giorni dalla finale di Champions League tra Liverpool e Real Madrid in programma il 28 maggio 2022 allo Stade de France di Saint-Denis e Gerrard si trova all'interno di un pub insieme a un amico quando ad un certo punto scorge il tecnico tedesco: "Stava portando a spasso il cane e io gli ho gridato per salutarlo e gli ho augurato buona fortuna in vista della finale. Quello che non mi sarei aspettato, visto che sicuramente aveva i suoi bei pensieri nella testa, è che si avvicinasse e mi dicesse: 'No no, vai dentro a prendermi una pinta'. Alla fine abbiamo bevuto 2-3 boccali e ci siamo fumati qualche sigaretta. Si è comportato estremamente bene, non sembrava un allenatore importante. Ha messo a suo agio anche il mio amico coinvolgendolo nella conversazione". Un fatto che la dice lunga sulla persona che è Jurgen Klopp: vulcanico in panchina ma estremamente divertente fuori dal rettangolo verde. Per la cronaca, Salah e compagni persero la finale, con Vinicius che realizzò la rete decisiva regalando la 14ª Coppa Campioni/Champions League ai Blancos. Ma questa è un'altra storia.